Deux personnes privées de liberté à Bruxelles pour non-respect des règles de confinement

"Le premier circulait sur la voie publique à Molenbeek-Saint-Jean avec un autre individu, étranger à sa famille, sans respecter la distance de sécurité minimale d'un mètre cinquante. Lorsqu'il a été interpellé, il a incité les personnes présentes aux alentours à s'en prendre aux policiers", a relaté le parquet. "L'intéressé avait déjà été contrôlé à quatre reprises en défaut de respecter les règles relatives au confinement. Une amende lui avait d'ailleurs été infligée. Conformément à l'approche graduelle visée par les autorités judiciaires, le contrevenant a été privé de sa liberté et auditionné par le procureur du Roi lundi. Une convocation à comparaître à l'audience du 10 avril 2020 lui a été remise dans le cadre de la procédure accélérée", a-t-il précisé. Le deuxième, un mineur âgé de 17 ans, a été interpellé dans les mêmes circonstances, également à Molenbeek-Saint-Jean. "Depuis sa sortie d'IPPJ le 20 mars, il s'était fait contrôler à six reprises en défaut de respecter les règles relatives au confinement", a affirmé le parquet. "Dans le même respect de l'approche graduelle, l'intéressé a été privé de sa liberté et déféré devant le juge de la jeunesse lundi. Ce dernier l'a placé en IPPJ fermé le même jour", a-t-il indiqué. (Belga)