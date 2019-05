Deux policiers arrêtés suite à la vaste opération menée mardi contre une organisation criminelle

Ce mardi, une énorme opération impliquant 1.200 policiers a été menée à plusieurs endroits de Belgique. La cible? Une vaste organisation criminelle suspectée principalement d'escroquerie dans le milieu des gens du voyage.



Ce samedi, nous apprenons que durant l'opération, les enquêteurs se sont rendus compte que certains suspects, membres de la communauté des gitans, pourraient avoir pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Ont-ils été prévenus par une source interne à la police?



Selon nos informations, deux policiers ont été arrêté. Ils seront présentés à un juge d'instruction dans l'après-midi.



De son côté, le parquet fédéral se limite à cette communication: "Des perquisitions ont été menées dans un ou plusieurs commissariats de Charleroi".



D’après nos sources, ces perquisitions ont été menées vendredi.



Des saisies impressionnantes



Au cours de l'opération de police de mardi, 90 caravanes ont été saisies, 91 véhicules, 34 biens immobiliers (principalement des maisons, appartements et villas), un million d'euros en divers endroits et des montres de luxe. 52 personnes ont été privées de liberté. La plupart sont belges ou françaises. 24 personnes ont déjà été placées sous mandat d'arrêt.





Le procédé d'escroquerie était toujours le même

Les auteurs d'escroquerie sont soupçonnés de plus de 500 fraudes liées à la vente de véhicules via internet. Le procédé employé visait à contacter des personnes vendant leurs voitures. Les prétendus acheteurs payaient via une application smartphone et montraient un reçu falsifié.



Les victimes découvraient la supercherie quelques jours après la vente, leurs comptes n'ayant pas été crédités des sommes convenues. Ce laps de temps permettait aux escrocs de prendre la fuite et d'envoyer les véhicules l'étranger. Plus de 500 personnes ont été escroquées de la sorte. La plupart des suspects sont des Roms originaires d'Europe de l'Est.