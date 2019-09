Deux randonneurs âgés perdent la vie en Italie, un autre Belge mortellement renversé

(Belga) Deux randonneurs belges, tous deux âgés de 76 ans, ont perdu la vie dans les Alpes italiennes après avoir fait une chute de plusieurs mètres, rapporte le journal italien La Repubblica. Au sud du pays, c'est un cycliste belge âgé de 60 ans qui a été mortellement renversé par un automobiliste.

Les deux randonneurs ont été découverts samedi matin à Rassa, un village situé à proximité de la frontière suisse dans la vallée alpine de Valsesia (Piémont). Les sauveteurs ont aperçu leurs corps depuis un hélicoptère. Les deux septuagénaires étaient en effet portés disparus depuis la veille au soir car ils n'étaient pas rentrés d'une randonnée et des opérations de recherche avaient donc été lancées. Ils seraient tombés de plusieurs mètres après avoir emprunté un mauvais chemin et l'un pourrait avoir entraîné l'autre dans sa chute. Dans le sud de l'Italie, à Veglie, près de Lecce (Pouilles), un Belge a, lui, été renversé samedi après-midi par un automobiliste alors qu'il se trouvait avec un groupe de cyclistes. Le sexagénaire a été grièvement blessé et est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital. (Belga)