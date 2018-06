Des véhicules de police se percutent durant une course-poursuite près de Mouscron: 2 policiers gravement blessés

Deux voitures de police sont entrées en collision frontale vendredi à Rekkem (Menin, Flandre occidentale) alors qu'elles poursuivaient des cambrioleurs. Deux agents ont dû être désincarcérés et sont grièvement blessés, indique la police locale.



Les cambrioleurs ont été pris en flagrant délit par la police de Mouscron et se sont enfuis. Plusieurs voitures de police les ont alors poursuivis. Sur la N58 à hauteur de Rekkem, tout près de la frontière française, les cambrioleurs ont brusquement tourné à droite. A cause de cette manœuvre sur une route très fréquentée, deux véhicules qui les poursuivaient sont entrés en collision frontale. Les passagers du combi de police s'en sont sortis avec des blessures légères mais les agents se trouvant dans l'autre véhicule se sont retrouvés coincés et ont dû être libérés par les pompiers. Ils ont été emmenés à l'hôpital, grièvement blessés.



Les cambrioleurs ont réussi à mettre les voiles vers la frontière française.