Procès Nemmouche - LE DIRECT: Fin de la lecture de l'acte d'accusation, Nacer Bendrer au cœur des débats

Un peu moins de la moitié de l'acte d'accusation a été lue hier au premier jour du procès de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer devant la cour d'assises de Bruxelles.

8h45 - L'audience va débuter dans quelques minutes. Au programme aujourd'hui, la fin de la lecture de l'acte d'accusation. Il reste une centaine de pages, cela devrait prendre entre 5 et 6 heures. Les deux procureurs vont continuer à se relayer pour lire cet acte d'accusation, comme l'expliquent nos envoyés spéciaux Antoine Schuurwegen et Gilles Gengler.

La lecture de l'acte par le procureur fédéral et l'avocat général a commencé hier après-midi. Au matin dès 9h, après le remplacement d'une jurée effective par une suppléante pour raison familiale, la cour a entendu la demande de Me Henri Lacquay, conseil de Mehdi Nemmouche. Ce dernier a réclamé que la constitution de partie civile de l'association française des victimes du terrorisme (AFVT) soit déclarée irrecevable.



Un groupe aux pensées radicales se forme en prison



Aujourd'hui, la lecture reprendra avec l'évocation du déplacement de Nacer Bendrer à Bruxelles peu avant l'attentat. Pour rappel, ce dernier est soupçonné d'avoir fourni à Mehdi Nemmouche les armes utilisées lors de la tuerie.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer se rencontrent en 2009/2010 en prison à Salon-de-Provence. A cette époque, les deux hommes se côtoient mais ne se lient pas spécialement d'amitié. Mais les gardiens de prison remarquent qu'un groupe aux pensées radicales est en train de se former. Bendrer et Nemmouche en font notamment partie. A cette époque, Nemmouche est un homme charismatique, Bendrer apparaît sous la coupe de ce dernier.





Un arsenal découvert par les enquêteurs



Durant les années qui suivent, les deux hommes ne se côtoient pas mais le 9 avril 2014, Mehdi Nemmouche appelle Nacer Bendrer et dès le lendemain, le Marseillais arrive à Bruxelles. C'est à cette occasion que Mehdi Nemmouche lui commande une kalashnikov. De son côté, Nacer Bendrer dit qu'il va se renseigner mais depuis, il assure ne jamais avoir fourni d'armes à Nemmouche.

Pourtant lors de l'arrestation de Nacer Bendrer à Marseille, les enquêteurs retrouvent autour de lui tout un arsenal. Ces armes sont similaires à celles qui sont retrouvées sur Mehdi Nemmouche. Selon certains témoins, Bendrer n'aurait pas vendu ces armes mais aurait pu les prêter.

Les explications de ce dernier sont donc très attendues ce vendredi au palais de justice de Bruxelles.