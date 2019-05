DIRECT Procès Valentin: "Le détail des sévices infligés est insoutenable, la famille quitte la salle"

Nos reporters Dominique Demoulin et Antoine Schuurwegen suivent le procès des cinq bourreaux présumés de Valentin Vermeesch, ce jeune Hutois de 18 ans, souffrant d'un léger retard mental. La justice leur reproche d'avoir torturé, humilié, violé puis tué le jeune garçon.

Les débats au fond se sont ouverts lundi à 9h00, devant la cour d'assises de Liège, au procès d'Alexandre Hart (21 ans), Belinda Donnay (22 ans), Dorian Daniels (22 ans), Loïck Masson (23 ans) et Killian Wilmet (18 ans, mineur au moment des faits). Tous doivent répondre d'assassinat, de torture, de traitements inhumains, de viol, d'attentat à la pudeur, de séquestration et de menaces de mort et de coups sur une personne vulnérable, Valentin Vermeesch.

LE DIRECT

12h30: l'acte d'accusation pointe des divergences entre les versions des accusés au fil des auditions.

11h30: Dans son acte d'accusation, l’avocate générale détaille les sévices, les coups et la mise à mort de Valentin. Une véritable plongée dans l’horreur. Insoutenable pour les parties civiles : elles ont dû quitter la salle.

10h40: Début de la lecture de l’acte d’accusation. Les accusés écoutent les détails de la soirée le regard vers le sol sauf Alexandre Hart qui écoute attentivement l’avocate générale.

Alexandre Hart, photographié lors d'une comparution antérieure, fin avril:

L'ensemble des cinq accusés:

Rappel des faits



Valentin Vermeesch, un Hutois âgé de 18 ans souffrant de handicap mental, avait été tué la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Wanze, lors d'une très longue scène de violences et de tortures avant d'être précipité dans la Meuse, où il s'était noyé. Son cadavre avait été retrouvé le 14 avril, les mains menottées dans le dos et un essuie de vaisselle noué autour du cou.



L'enquête avait mené à plusieurs de ses connaissances à Huy. La veille des faits, en soirée, il avait été invité dans un appartement du quartier de Statte, où il avait subi des gages et des moqueries. La scène avait ensuite dégénéré et, dans une dynamique de groupe, les cinq accusés lui avaient porté des coups et infligé des tortures. Le dossier évoque des scènes de sévices sexuels, des traitements inhumains et dégradants et des faits de coups puissants. Valentin Vermeesch avait aussi été menotté dans le dos. Après plusieurs heures de violences, les bourreaux de Valentin lui avaient fait croire qu'il pouvait s'échapper. Mais ils l'avaient rattrapé avant de l'attacher à une barrière et de lui imposer de nouvelles tortures. Finalement, il avait été jeté vivant à l'eau pour que les jeunes se débarrassent de lui et qu'il ne les dénonce pas. Les agresseurs avaient de plus filmé le calvaire subi par le jeune homme. La tablette numérique du plus jeune d'entre eux, âgé de 16 ans, contenait les images des sévices. Quatre accusés étaient majeurs au moment des faits. Ce cinquième était mineur d'âge mais le juge de la jeunesse a prononcé un dessaisissement pour le renvoyer devant la cour d'assises de Liège.