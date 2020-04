Disney reporte également le sortie de "Soul"

(Belga) Contrairement à d'autres films , la sortie du film de Pixar "Soul" était, quant à elle, maintenue à la date du 19 juin. Disney a cependant décidé de postposer la sortie du film d'animation à cause de la prolongation des mesures de confinement face au coronavirus. Le film est nouvellement prévu pour le 20 novembre dans les salles de cinéma.

"Soul" est la dernière sortie importante de Disney pour ce printemps. Mais le studio en a décidé autrement et a décidé d'interrompre la sortie prévue initialement en juin à cause de la crise du coronavirus. Aux États-Unis, la projection du film est reportée au 20 novembre. En Belgique, aucune date n'a encore été communiquée, mais comme à son habitude, il s'agira d'un mercredi. Le film d'animation trace l'histoire du professeur de musique Joe Gardner (interprété par Jamie Foxx), qui rêve d'une carrière de musicien de jazz. Juste au moment où la chance lui sourit, où il reçoit l'approbation de se produire dans le célèbre club de jazz "Half Note Club", il est mortellement blessé dans un accident de la route. Son âme quitte son corps et se retrouve dans un endroit appelé le "You Seminar", un centre dans lequel les âmes se découvrent de nouvelles passions et de nouveaux talents avant d'être transporté dans le corps d'un nouveau-né. Lorsque Joe découvre qu'il n'est pas mort, mais toujours en vie, il ne veut pas se résigner à cette situation. Il demande à 22 (interprété par Tina Fey) une autre âme, de l'aider à retourner dans son propre corps sur terre. Elle refuse mais après une coïncidence ils se retrouvent tous les deux à nouveau sur terre. Questlove, Phylicia Rashad et Daveed Diggs ont également donné leur voix aux personnages du film. (Belga)