Disparition à Seraing ce lundi: avez-vous vu Michel Poirot ?

Le lundi 9 juillet 2018 vers 15h30, Michel POIROT, un homme âgé de 52 ans, a quitté son domicile situé rue de l’Aviation à Seraing. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Michel mesure entre 1m80 et 1m85 et est de corpulence normale. Il a les cheveux poivre et sel coupés court et est dégarni sur le devant. Il porte le bouc et a le teint bronzé.

Au moment de sa disparition, il portait un short beige avec un bord rouge et des chaussures grises en toile.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.