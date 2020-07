Disparition à Seraing: la voiture de Vanessa a été découverte en France mais la jeune femme est introuvable, l'avez-vous vue?

Le mercredi 1er juillet 2020 vers 22h00, Vanessa LICATA, une jeune femme âgée de 29 ans, a quitté son domicile situé rue des Pierres à Seraing. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Le jeudi 2 juillet à 6h40, son véhicule, une VW Polo blanche, a été retrouvé accidenté Boulevard de l’Ouest à Villeneuve-d’Ascq en France.

Vanessa mesure 1m55 et est de corpulence mince. Elle a de longs cheveux brun clair et les yeux bruns.

Cette personne a besoin de soins médicaux.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu