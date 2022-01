Disparition d'un enfant de quatre ans - L'enfant disparu a été retrouvé décédé aux Pays-Bas, confirme la police néerlandaise

(Belga) Un enfant de quatre ans porté disparu, Dean Verberckmoes, a été retrouvé sans vie dans la province de Zélande aux Pays-Bas, confirment la police néerlandaise et le parquet de Flandre orientale lundi soir.

Un médecin légiste va examiner le corps de la victime pour déterminer les causes du décès et toutes traces seront aussi analysées par le laboratoire. Dans la journée, un trentenaire qui était porté disparu avec cet enfant, Dave De Kock, a été interpellé aux Pays-Bas, ont annoncé dans la soirée le parquet de Flandre orientale et la police néerlandaise. Celui-ci devra à nouveau être entendu, a confirmé le parquet qui ne fournit pas d'autre détail. (Belga)