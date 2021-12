Disparition de Leyla Kose à Charleroi: avez-vous vu cette femme?

A la requête du parquet de Charleroi, la police demande de diffuser l'avis de recherche suivant.

Le mercredi 22 décembre 2021 vers 18 heures, Leyla KOSE, une femme âgée de 49 ans, a quitté son domicile situé rue Edmond Jacquin à Charleroi et ne s'est plus manifestée depuis. Leyla mesure 1m65 et est de corpulence moyenne, elle a les cheveux longs et foncés avec des reflets auburn. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon legging noir, un pull blanc avec l'inscription ‘LOVE' sur la poitrine, une veste à capuche matelassée rouge et des baskets grises avec des lignes roses et bleues. Leyla pourrait être porteuse d'un voile qui cache ses cheveux. Il est demandé à Leyla de bien vouloir prendre contact avec sa famille et ses proches afin de les rassurer.

Si vous avez vu Leyla KOSE ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via l'adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30300.