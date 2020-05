Disparition de Théo Hayez: après des mois de silence, sa famille communique

Voilà près d'un mois que Théo Hayez n'a pas donné signe de vie. Âgé de 18 ans, ce jeune Belge avait subitement disparu lors d'un voyage en Australie. Depuis, ses proches se battent pour savoir ce qui lui est arrivé.

Après plusieurs mois de silence, ces derniers viennent de communiquer via une page Facebook dédiée à la recherche du jeune homme. Elle réunit sa famille mais aussi des bénévoles qui avaient organisé d'importantes battues dans la station balnéaire de Byron Bay, lieu où il a été vu pour la dernière fois.

Dans un long message, ses proches reviennent notamment sur la raison de leur silence. "Nous pensons à Théo chaque minute et aimerions partager toute information qui pourrait aider à découvrir ce qui lui est arrivé. Mais nous devons faire attention aux informations que nous donnons afin de laisser les meilleures chances à la police. Cela nous brise le cœur tous les jours et nous espérons qu'ils (les policiers ndlr) auront bientôt des informations pour nous", commence la famille.

De nouvelles perquisitions

Les proches du jeune Belge expliquent également que de nouvelles perquisitions ont eu lieu. L'enquête se poursuit et de nouveaux signalements ont été examinés. Enfin, la famille travaille également sur de nouveau support de communication avec de nouvelles affiches et un nouveau site internet. Le but: "découvrir ce qu'il s'est réellement passé durant cette nuit".

Théo Hayez, jeune homme de 18 ans originaire de Overijse, était en voyage en Australie depuis fin 2018. Il a été aperçu pour la dernière fois le 31 mai dans la station balnéaire de Byron Bay alors qu'il devait retourner en Belgique début juin. Son téléphone avait été enregistré par une borne le lendemain près du phare au nord-est de la localité.