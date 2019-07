Disparition de Théo Hayez en Australie: "Nous appelons la communauté à se mobiliser et poursuivre ce travail vital"

Le 3 juillet dernier, la police australienne a suspendu ses recherches physiques dans le cadre de la disparition du Belge Théo Hayez. L'enquête, elle, se poursuit. Et sur place, des volontaires se mobilisent.

Des battues sont régulièrement organisées autour de Byron Bay. Ces bénévoles sont à la recherche du moindre indice permettant de retrouver la trace du jeune homme. La plupart des personnes mobilisées ne connaissent pas Théo mais donnent volontiers de leur temps pour épauler la famille. Sur la page Facebook "Looking for Theo Hayez", on peut lire de nombreux appels à la mobilisation. "Nous appelons la communauté à se mobiliser et poursuivre ce travail vital pour la famille de Theo. Il y a un grand domaine à ratisser, nous avons besoin du plus grand nombre de volontaires possible", peut-on lire.

Certaines battues ont rassemblé de la sorte jusqu'à une centaine de personnes. Les avis de disparition sont toujours bien visibles sur la majeure partie des établissements de la ville et la mobilisation est conséquente sur les réseaux sociaux avec de nombreuses suggestions et mots de réconfort formulés au gré des conversations.

Le Belge de 18 ans voyageait en Australie depuis fin 2018. Il a été aperçu pour la dernière fois le 31 mai à Byron Bay au sortir d'une petite boite de nuit peu avant minuit. Il n'a jamais réintégré sa chambre dans l'auberge de jeunesse située deux kilomètres plus loin face à la plage.