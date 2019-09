Disparition de Théo Hayez en Australie: retourné sur place, son père parle d'un "cauchemar au paradis"

Laurent Hayez parle "d'un cauchemar au paradis". Depuis plus de 3 mois, ce père de famille est sans nouvelles de son fils, parti en Australie. Ce jeune Belge a disparu le 31 mai dernier à Byron Bay au sortir d'une petite boite de nuit. Il n'a jamais réintégré sa chambre dans l'auberge de jeunesse située deux kilomètres plus loin face à la plage. Depuis, ses proches se battent pour comprendre ce qu'il a pu se passer.

Les parents du jeune disparu de 18 ans, originaire d'Overijse, étaient restés durant plusieurs semaines dans la station balnéaire de Byron Bay pour assister aux recherches. Des policiers belges avaient aussi fait le déplacement vers l'Australie début juillet pour assister la police australienne dans son investigation. Les recherches physiques de la police ont pris fin mais l'enquête tactique sur cette disparition se poursuit.





Des battues régulièrement organisées



Selon des informations rapportées par les médias locaux, Laurent Hayez est de retour en Australie. Il reprend les recherches et est en lien avec la police locale. "C'est un endroit magnifique. C'est le paradis", décrit-il dans un quotidien australien. Avant d'ajouter: "Je me sens bien ici car j'ai une grande famille en Australie, et particulièrement à Byron Bay. C'est bizarre parce que c'est là où Théo a disparu". Depuis la disparition de Théo, de nombreux habitants se mobilisent et organisent régulièrement des battues. Ils apportent également un soutien moral et matériel à ses proches, qui doivent faire face à des questions restées sans réponses.

Laurent Hayez doit rencontrer la police cette semaine. "Nous n'avons plus beaucoup d'espoir car nous sommes réalistes", a-t-il indiqué.