Disparition de Théo Hayez en Australie, sa maman s’exprime dans une émission: "Je ne pense pas qu'il soit tombé dans la mer"

Une émission d’investigation australienne « 60 minutes » s’est penchée sur la disparition du jeune étudiant belge, Théo Hayez, le 31 mai 2019. Disparition toujours non élucidée.



Le jeune homme de 18 ans originaire d’Overijse effectuait une année à l’étranger quand il a disparu. Il a été vu pour la dernière fois à la sortie d’une boîte de nuit, dans la station balnéaire de Byron Bay, située sur la côte est de l’Australie.



Le programme "60 minutes" a été diffusé ce dimanche en Australie. Il revient sur les dernières activités connues du jeune Belge. Selon un détective, Théo aurait été mis à la porte d’une boîte de nuit, pour une raison inconnue et il n’aurait bu que deux verres avant de disparaître.



La maman du jeune Belge témoigne dans l’émission et confie qu’elle pense que Théo n’était probablement pas seul quand il s’est volatilisé. "La police locale pense que mon fils s’est perdu et est tombé dans la mer. Je ne le pense pas", a-t-elle indiqué.



L’enquêteur australien, Gary Jubelin, a le même sentiment que la mère de Théo. Selon lui, les preuves suggèrent que le jeune Belge était accompagné par quelqu’un.