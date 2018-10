Disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi - Les explications des Saoudiens pas crédibles, selon le Canada

(Belga) Le Canada a condamné samedi soir le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, jugeant "ni crédibles ni cohérentes" les explications de Ryad et réclamant une "enquête approfondie".

"Nous réitérons notre appel à une enquête approfondie, menée en pleine collaboration avec les autorités turques, et à un compte-rendu complet et rigoureux des circonstances entourant la mort de M. Khashoggi", a déclaré la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland dans un communiqué, ajoutant que les "responsables de ce meurtre doivent répondre de leurs actes et faire face à la justice." (Belga)