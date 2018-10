Disparition inquiétante à Mons: avez-vu aperçu Jordan?

Le mardi 9 octobre 2018 vers 23h50, Jordan Dewilde, un homme âgé de 31 ans a quitté une habitation située avenue de la Francophonie à Mons. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Jordan a de courts cheveux châtain coiffés avec du gel. Il a un tatouage au niveau du cou avec le prénom "Ethan" et deux autres tatouages au niveau des avant-bras avec les prénoms "Alicia" et "Christina".

Au moment de sa disparition, il portait une veste de training noir de marque Adidas, un jean noir troué sur une jambe et des baskets noires de marque Nike.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.