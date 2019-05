Disparition inquiétante d'un jeune homme à Tournai: avez-vous vu Antoine Brassine de la Buissière?

Le samedi 04/05/2019, vers 02 heures du matin, Antoine BRASSINNE DE LA BUISSIERE, un jeune homme âgé de 19 ans, a quitté le café L’EKSTENSION situé Place Saint-Pierre à Tournai. Depuis, il n’a plus donné signe de vie.

Antoine mesure 1m83 et est de corpulence mince. Il a les cheveux châtain foncé coupés court.Au moment de sa disparition, il était vêtu d’une veste rouge de marque Adidas, un pantalon beige et des chaussures blanches de marque Adidas avec l’inscription verte Stan Smith au niveau du talon. Il portait également une casquette blanche.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.