Dix enfants blessés chaque jour dans un accident de la route: le début et la fin des heures de cours pointés du doigt

Dix accidents de la route blessant ou tuant un enfant de moins de 15 ans ont été recensés chaque jour l'année dernière, indique l'Institut Vias lundi dans un nouveau rapport.

Ce type d'accidents, moins fréquents depuis plusieurs années, surviennent principalement au début et à la fin des heures de cours. Dans près de la moitié des cas, les jeunes victimes sont en vélo ou à pied.



Quatorze enfants de moins de 15 ans ont été tués dans un accident de circulation l'année dernière, contre 36 il y a dix ans et même 90 au début des années 90. La part des enfants dans le nombre total de tués sur la route a également régressé, passant de plus de 5% au début des années 90 à 2% désormais, détaille Vias.

Le nombre de jeunes victimes augmente à partir de l'âge de 11 ans pour atteindre un pic à 14 ans, lorsque beaucoup d'enfants se rendent seuls à l'école. La plupart des accidents se produisent d'ailleurs en semaine, entre 16h et 17h ou le mercredi à midi, soit à la fin des cours. L'institut ajoute qu'il est donc "primordial de bien les préparer à faire le grand saut", notamment en étudiant le parcours vers l'école au préalable et en leur présentant les dangers potentiels sur le chemin.