Dix morts dans l'explosion d'un camion-citerne près de Johannesburg

Dix personnes sont mortes et une quarantaine d'autres ont été blessées dans l'explosion d'un camion-citerne de gaz à Boksburg, à l'est de Johannesburg, a-t-on appris samedi auprès des services d'urgence.

Tôt le matin, le camion s'est retrouvé coincé sous un pont, à proximité d'un hôpital et d'habitations, dans un quartier résidentiel. "Nous avons reçu un appel vers 07h50. Les pompiers sont partis pour éteindre un début d'incendie. Malheureusement, le camion a ensuite explosé", a précisé à l'AFP William Ntladi, porte-parole des services d'urgence de cette zone, confirmant que le bilan était passé dans la soirée à dix morts, contre neuf annoncés précédemment. Des vidéos amateur circulant sur les réseaux sociaux montrent l'explosion d'une énorme boule de feu sous le pont. Le camion-citerne était vraisemblablement trop haut pour passer à cet endroit. Il était rempli de 60.000 litres de gaz GPL, utilisé notamment pour les cuisinières, et arrivait du sud-est du pays, a ajouté le porte-parole, précisant que son conducteur blessé a été hospitalisé. Sur la quarantaine de blessés, la moitié sont dans un état grave, 15 autres sont sérieusement touchés mais dans un état stable tandis que six pompiers ont été légèrement blessés, a précisé le porte-parole.