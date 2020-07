Dix personnes hospitalisées après un incendie dans le centre de Bruxelles

(Belga) Un incendie s'est déclaré mardi soir au rez-de-chaussée d'une maison de deux étages, rue Marcq à Bruxelles, forçant l'évacuation et l'hospitalisation d'une dizaine de personnes, dont deux enfants, a confirmé à Belga le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Le foyer a été maitrisé grâce à un important dispositif de secours.

Les pompiers ont reçu un appel vers 22h00 pour un incendie dans une habitation. Dix personnes ont été évacuées, dont l'une par échelle et le reste par escalier. Elles ont toutes été hospitalisées dans divers hopitaux bruxellois après avoir été intoxiquées par la fumée. Deux mineurs font partie des victimes. Un hôtel non loin a été réquisitionné comme poste médical avancé. Le feu a été "rapidement maitrisé", selon le porte-parole indiquant toutefois que le bâtiment est dorénavant inhabitable. L'origine du départ de flammes doit encore être déterminée. Un important dispositif a été mobilisé pour gérer l'incident, avec une quarantaine de pompiers à pied d'oeuvre. Sept ambulances, deux SMUR (Service mobile d'Urgence et de Réanimation), trois auto pompes et deux auto échelles étaient sur place. La police était aussi sur les lieux pour établir un périmètre de sécurité. (Belga)