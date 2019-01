Dopage - L'IAAF approuve les candidatures de 42 Russes pour concourir sous drapeau neutre en 2019

(Belga) L'IAAF, Fédération internationale d'athlétisme, a annoncé lundi soir avoir approuvé une liste de 42 athlètes russes qui pourront s'aligner sous drapeau neutre lors de compétitions internationales en 2019. L'IAAF a souligné que la Fédération russe d'athlétisme (Rusaf) restait toutefois suspendue.

La 'Doping Review Board', composée de son président Robert Hersh, de Sylvia Barlag et Antti Pihlakoski, a accepté les candidatures de 42 Russes, dont la sauteuse en hauteur Maria Lasitskene, championne d'Europe à Berlin, et du hurdler Sergey Shubenkov, médaillé d'argent dans la capitale allemande l'été dernier. La Rusaf avait envoyé la candidature de 132 athlètes à l'IAAF. En 2018, 73 Russes avaient bénéficié du même statut sur la scène internationale. Pour rappel, la Fédération internationale d'athlétisme a banni la Russie depuis le scandale de dopage et de corruption dans ce sport en 2015. (Belga)