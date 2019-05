Dorothée C. avait tenté de poignarder la nouvelle copine de son ex dans leur cuisine commune à Charleroi: la peine est tombée

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné vendredi Dorothée C. à une peine de 12 mois d'emprisonnement. Celle-ci s'accompagne d'un sursis probatoire de 3 ans. La dame a été reconnue coupable de coups et blessures commis sur son ex-compagnon à l'aide d'un couteau de cuisine. Le 20 juin 2018, à Châtelet, la trentenaire avait tenté de s'en prendre à la nouvelle compagne de son ex, qui s'était interposé.



Tous les trois vivaient dans le même immeuble et partageaient une cuisine commune. La prévenue s'était retrouvée en leur présence dans la cuisine et avait tenté de s'en prendre à la nouvelle compagne. Son ex-compagnon s'était alors interposé. Il avait esquivé un premier coup au niveau de la gorge, mais un deuxième lui avait sectionné un nerf au bras.



Le ministère public avait requis une peine de 30 mois d'emprisonnement tandis que la défense avait plaidé une suspension probatoire.