Double infanticide à Erquelinnes: "C’est un drame humain effroyable", commente l'avocat de la mère de famille

La chambre du conseil a eu lieu ce lundi matin à Charleroi concernant le double infanticide à Hantes-Wihéries, la semaine dernière.

La mère de famille, inculpée d’assassinat et de tentative d’assassinat, n’était pas présente. Au vu de son état mental et de son état physique, ses avocats ont préféré qu’elle ne fasse pas le trajet de la prison de Bruges où elle est internée. "Ici, la seule chose et le seul travail qui va être le nôtre, c’est de pouvoir assister cette famille et essayer de comprendre ce qu’il s’est passé", a expliqué Me Mayence, son avocat, à notre journaliste Justine Roldan Perez.

"C’est un drame humain effroyable. Et nous en sommes tous parfaitement conscients. C’est avec beaucoup d’humilité que nous intervenons dans cette affaire-là. Pour l’instant, nous avons des contacts avec notre cliente et nous nous contentons de pouvoir essayer de la soutenir sans rien justifier d’autre pour le moment", a ajouté l’avocat.

Le parquet s’exprimera vraisemblablement en début d’après-midi, une fois que la Chambre du conseil aura statué.