Double infanticide à Erquelinnes: la mère placée sous mandat d'arrêt et inculpée d'assassinat

La mère de famille qui a tenté de tuer ses 3 enfants dans la commune d'Erquelinnes, a été entendue par un juge d'instruction. Elle a été inculpée d'assassinat et placée sous mandat d'arrêt.

Rappel des faits

Les secours ont été requis mardi en fin d'après-midi à la rue du Jeu de Balle à Hantes-Wihéries (Erquelinnes). Une mère de famille a tué deux de ses enfants, Orphée et Cérès âgés respectivement de 2 ans et 7 ans. Un troisième enfant, Thibald, âgé de 9 ans, se trouvait dans un état critique. Son état de santé s'est stabilisé.

Le mari et père de famille a découvert le drame en rentrant à son domicile après sa journée de travail. La mère de famille se trouvait également dans un état critique à la suite d'une tentative de suicide en ingurgitant des médicaments. Selon les premières informations, Julie L. aurait tailladé les veines de ses enfants. Selon le bourgmestre, la mère de famille ne travaillait plus et a mal supporté le confinement. Cette dernière a également été contrainte de mettre un terme à une grossesse.