Douze détenus et 57 membres du personnel testés positifs en prison

(Belga) Douze détenus au total et 57 membres du personnel ont été testés positivement au nouveau coronavirus dans les prisons belges, indique lundi le directorat général de l'administration pénitentiaire.

La semaine dernière, deux prisonniers supplémentaires ont été testés positifs au Covid-19, portant le total jusqu'ici à 12. Onze de ces détenus se trouvent au centre médical de la prison de Bruges, le douzième a été transféré dans un hôpital bruxellois, en dehors du périmètre pénitentiaire. La semaine dernière, on a enregistré 10 nouveaux cas auprès des gardiens et du personnel administratif, ce qui porte le total à 57 contaminations au sein du personnel jusqu'à présent. Dix-neuf d'entre-eux sont néanmoins déjà guéris. On dénombre également 49 personnes présentant des symptômes du Covid-19 placées en isolation, en attente des résultats de leur test. L'administration pénitentiaire précise qu'elle dispose du matériel suffisant pour effectuer les tests. "Tous ceux qui devaient être testés l'ont été", affirme la porte-parole Kathleen Van De Vijver. (Belga)