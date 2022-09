Dramatique accident sur le ring de Bruxelles: un Français fauché devant ses enfants, alors qu’il essayait de sécuriser sa voiture en panne

Un Français de 45 ans a perdu la vie mardi soir dans le Tunnel des Quatre Bras situé sur le ring de Bruxelles, rapporte mercredi le parquet de Louvain. Alors que sa voiture était tombée en panne, l'homme a décidé de la pousser vers l'accotement avant d'être percuté par un autre véhicule.



L'accident s'est produit mardi aux alentours de 22h10. Le véhicule du quadragénaire, dans lequel se trouvait également sa conjointe ainsi que quatre enfants, est tombé en panne à la fin du tunnel. Il n'y avait pas de bande d'arrêt d'urgence à cet endroit et le véhicule était au milieu de la route. Le conducteur a donc essayé de pousser sa voiture un peu plus loin vers une bande d'arrêt d'urgence, afin de libérer le passage. Cependant, à ce moment-là, un autre véhicule a surgi du tunnel. Sa conductrice n'a pas vu à temps la voiture immobilisée et l'a percutée. La victime a été écrasée entre la voiture et la barrière de sécurité en béton.

Les services de secours sont intervenus rapidement sur place pour tenter de réanimer la victime, mais cette dernière est finalement décédée sur place. Sa famille a été transportée à l'hôpital afin d'y recevoir un suivi psychologique.

L'autre véhicule était conduit par une femme de 25 ans, négative aux tests salivaires. Elle a été légèrement blessée dans l'accident. Le parquet de Louvain a dépêché un expert de la circulation sur place, et selon ses premières constatations, la conductrice a été surprise par la voiture qu'elle n'a pas pu voir à temps.