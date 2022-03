Drame de Strépy-Bracquegnies: l'un des deux suspects se vantait d'aimer la vitesse et avait déjà eu une déchéance de permis

Une voiture a foncé dans une foule se rassemblant pour participer à un carnaval tôt dimanche à Strépy-Bracquegnies, tuant six personnes et en blessant 26 autres dont 10 grièvement, ont annoncé les autorités, qui excluent pour l'instant la thèse d'un attentat. La tragédie s'est produite vers 05H du matin à Strépy-Bracquegnies, dans l'entité de La Louvière.

Le véhicule qui a foncé dans le groupe de personnes ne s'est pas arrêté et a pris la fuite. Une voiture de police a retrouvé la BMW série 5 noire stationnée dans une rue adjacente, à plusieurs centaines de mètres des premiers impacts. Le conducteur et son passager attendaient alors à côté de la voiture dont le pare-brise a volé en éclats.



Les deux personnes occupant la voiture ont été interpellées et leurs domiciles perquisitionnés. "Des perquisitions ont eu lieu dans le courant de la journée, pour voir si des éléments pouvaient expliquer. Vous savez, il y a parfois des gens qui camouflent de la drogue chez eux, qui en consomment. Là, les analyses sanguines permettront de dire s'ils ont ou non absorbé de la drogue", a précisé le procureur du Roi de Mons, Christian Henry. Originaires de La Louvière, nées en 1988 et 1990, elles ne sont pas connues de la justice. Selon les premiers éléments de l'enquête, elles revenaient d'un dancing et venaient de déposer un ami chez lui.

Selon "La Nouvelle Gazette", l'homme qui était au volant de la BMW s'appelle Paolo F. (30 ans) et habite à Maurage, un bourg de La Louvière. Il était en compagnie de son cousin Nino N. au moment des faits.

Paolo F. (30 ans) aime montrer sa passion pour la vitesse sur les réseaux sociaux. Son permis de conduire lui a été révoqué pour 24 jours en 2017, comme l'atteste une photo postée sur son compte Facebook.

Selon des témoignages qui nous parviennent, l'homme se serait également vanté d'avoir reprogrammé électroniquement la puissance de son véhicule de 252cv à 400cv.

En août 2021, l'homme avait également publié une photo du compteur de son véhicule atteignant la vitesse maximale de 260 km/h.



Le préfet de police Eddy Maillet de la zone de police de La Louvière rapporte dimanche soir que le conducteur et le passager de la BMW noire ont été interrogés entre-temps. Selon le chef de la police, toutes les réglementations ont été respectées. Un certain délai d'attente a été respecté avant l'interrogatoire, de sorte que les effets de l'alcool ou des drogues éventuellement consommés se sont estompés. "L'interrogatoire a été mené ou est en cours", a déclaré le chef de la police.