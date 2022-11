Drame au Rallye du Condroz: ce que l'on sait de l'enquête

Margaux, 16 ans, et son compagnon Romain, 18 ans, sont décédés dimanche après-midi dans le village de Moha (Wanze) après la sortie de route d'une voiture de rallye qui les a percutés. L'enquête sur ce drame ne fait que commencer. Une enquête qui s'annonce longue. Les devoirs d'enquête à réaliser par la section roulage du Parquet de Liège sont nombreux.



Une enquête qui débutera par l'audition de tous les témoins et le visionnage de toutes les images enregistrées par les spectateurs.

Des images saisies et qui seront analysées. Autres images qui feront l'objet d'analyse, celles des caméras embarquées dans les voitures des pilotes. Les voitures passées juste avant le drame ont pu filmer le placement des spectateurs le long de la route.

Les enquêteurs devront ensuite se pencher sur la voiture. Avait-elle un problème technique ? De frein?

Aujourd'hui, le Parquet de Liège explique qu'a priori les deux jeunes victimes étaient dans une zone interdite ce qui implique des vérifications poussées, mais aussi de savoir si Margaux et Romain savaient ou pas qu'ils étaient dans une zone interdite. Le balisage, était-il bien placé ou ont-ils franchi une limite ? Des questions auxquelles la longue enquête devra amener des réponses et déterminer si des poursuites sont envisageables ou pas.