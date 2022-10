Drame de Strépy-Bracquegnies: la Chambre du Conseil de Tournai décide le maintien en détention

La chambre du conseil de Mons a confirmé vendredi le mandat d'arrêt de Paolo Falzone, le conducteur de la voiture qui a foncé dans le groupe carnavalesque à Strépy-Bracquegnies. L'homme, qui reste donc détenu, reste également inculpé pour meurtre d'une des victimes et d'homicide involontaire pour cinq autres victimes.

Le drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies remonte au 20 mars 2022 : une voiture avait percuté au petit matin le cortège du carnaval de Strépy, tuant six personnes et en blessant une trentaine d'autres.

En plus de la requalification des faits, l'avocat avait demandé la sortie de prison et la pose d'un bracelet électronique. "Nous avons demandé des choses raisonnables à savoir qu'il puisse être en quelque sorte incarcéré, mais pas dans une prison, c'est-à-dire sous surveillance électronique, ce qui l'empêcherait de conduire", avait indiqué l'avocat Frank Discepoli avant que la décision ne soit prise. "Le ministère public relève à juste titre qu'il pourrait y avoir un danger social lié au fait qu'il prenne le volant, mais je propose qu'il ne prenne plus le volant, qu'il soit enfermé. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une peine avant la peine. Il n'est pas en train de purger une peine."