Drame de Strépy: le conducteur a bien freiné, mais pourquoi a-t-il continué sa route? Le parquet répond (vidéo)

Deux jours après le drame qui a fait six morts et des dizaines de blessés à Strépy-Bracquegnies (Hainaut), les deux occupants de la voiture ayant foncé dans la foule ont été auditionnés et inculpés. A l'issue de l'audition, le parquet a livré une partie des informations données par les deux personnes impliquées.

Paolo F., le jeune homme qui a foncé sur un groupe de Gilles dimanche matin à Strépy-Bracquegnies, est inculpé d'homicide involontaire. La justice estime pour l'instant qu'il n'y avait pas d'intention dans son geste. Une qualification qui pourrait néanmoins évoluer au fil de l'enquête, ont rappelé les instances judiciaires. Pour la première fois, le parquet a apporté une explication sur ce qui s'est passé. "Ce véhicule roulait trop vite, explique Christian Henry, procureur du roi de Mons. Le chauffeur prétend qu'il n'a pas vu, qu'il ne savait pas qu'il y avait cette procession folklorique que constitue le ramassage des Gilles. Les suites en sont dramatiques".

L'individu explique avoir freiné. "Selon le premier visionnage des images de vidéosurveillance, il apparaît que les feux rouges arrière se sont allumés juste avant l'impact", révèle le procureur. Mais pourquoi alors avoir poursuivi sa route et avoir continué à renverser des piétons? "Il prétend que lorsque le pare-brise a explosé à la suite du choc avec les deux premières victimes, il était en état de sidération et qu'il n'était plus lui-même. Voilà les explications qu'il donne".

Une version confirmée par l'avocat de ce suspect. "Il percute plusieurs personnes, dont certaines d'ailleurs vont carrément rentrer dans l'habitacle après avoir traversé le pare-brise, relate Maître Frank Discepoli. Le pare-brise est complètement fissuré, il ne voit plus rien. Lui-même s'est cogné la tête au pare-brise et son visage est rempli de sang. Il ne voit absolument plus rien si ce n'est qu'il entend des bruits, des cris, c'est vraiment la folie autour de lui et il veut en quelque sorte se dégager de cette foule".