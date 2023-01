Du speed, de l'ecstasy, de l'argent et des armes saisis par la police en Flandre occidentale

Du speed en grande quantité, de nombreuses pilules d'ecstasy, une grosse somme d'argent liquide et plusieurs armes ont été saisis à Oostrozebeke, près de Tielt, en Flandre occidentale par la police de la zone Midow. Deux personnes ont été placées sous mandat d'arrêt, a annoncé vendredi la zone de police.

La police de la zone Midow a fait une descente mardi dans une habitation située dans la commune d'Oostrozebeke. Après des mois d'investigation, les enquêteurs ont pu affirmer que de grandes quantités de drogues dures transitaient par cette maison.

Sur place, les enquêteurs ont mis la main sur huit kilogrammes de speed, plus de 100 pilules d'ecstasy, 40.000 euros en liquide et plusieurs armes. Quatre suspects ont été interpellés et présentés devant le juge d'instruction. Deux d'entre eux ont été placés sous mandat d'arrêt. "L'enquête, qui a pris plusieurs mois, est couronnée par un coup solide porté au milieu de la drogue à Oostrozebeke et ses environs", a déclaré la police.