Dupont de Ligonnès - Libération du Français arrêté à Glasgow

(Belga) Le Français arrêté à l'aéroport de Glasgow (Royaume-Uni) et soupçonné à tort d'être Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté du meurtre en 2011 de sa femme et de ses quatre enfants, a été libéré samedi, a annoncé la police écossaise.

"Les investigations ont été menées pour confirmer l'identité de l'homme. A la suite des résultats de ces tests, il a été confirmé que l'homme arrêté n'est pas l'homme suspecté de crimes en France", a indiqué la police écossaise dans un communiqué. "L'homme a été libéré", poursuit le texte, précisant que "l'homme et sa famille n'ont aucune intention de s'exprimer dans les médias pour le moment et que leur vie privée doit être respectée". Plus tôt, une source proche de l'enquête en France avait indiqué que le test ADN effectué afin d'établir si l'homme arrêté vendredi était Xavier Dupont de Ligonnès s'était avéré négatif. (Belga)