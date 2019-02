Ecaterina, 36 ans, a quitté son domicile à Molenbeek et reste introuvable: l'avez-vous vue?

À la requête du Parquet de Bruxelles, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le lundi 21 janvier 2019, Ecaterina IANCU, une femme âgée de 36 ans, a quitté son domicile situé à Molenbeek, rue de Ribaucourt. Depuis, elle ne s'est plus manifestée.

Ecaterina mesure approximativement 1m60 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux noirs mi-longs, les yeux foncés et le teint mate. Elle a une mauvaise dentition. Elle souffre d'un retard mental et a pour habitude de réaliser des mouvements de balancier avec le haut du corps lorsqu'elle ne marche pas.

Elle vit de mendicité et pourrait se trouver aux abords d'un centre commercial. Si vous avez vu Ecaterina IANCU ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit

0800/30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.