Echange surréaliste entre un policier et un automobiliste lors d'un contrôle: "Fameux champion... vous avez passé votre permis avec quoi ?"

Ce soir, comme chaque mardi, le magazine "Enquêtes" est diffusé sur RTL TVI, à 19h45. Voici un extrait de l'émission du jour.

"Avouez que c’est quand même spécial. On vous retrouve ici avec quelqu’un dans la voiture que vous ne connaissez pas. On vous a demandé de la déposer à un endroit et vous ne connaissez peut-être même pas l’endroit … ", doute un policier, en interpellant un conducteur.

L’agent lui demande alors de sortir du véhicule. "Si je lâche le frein… ", lui rétorque l’automobiliste. "Mettez une vitesse alors", demande le policier. Pas de frein à main. Les policiers ne sont pas au bout de leurs surprises.

"Oh oh freinez, vous allez vous retrouver dans notre véhicule", s’exclame l’agent. "Vous avez consommé quelque chose", demande-t-il. "Non, vous venez de faire le test", assure l’automobiliste.

"La voiture n’a pas de frein à main… C’est un champion du monde", lance le policier à ses collègues présents avant d’expliquer au conducteur ce qu’il doit faire pour immobiliser le véhicule, sans danger.

"Fameux champion, hein vous. Vous avez passé votre permis avec quoi ? Dans une ducasse (ndlr : une fête populaire)", interroge le policier.