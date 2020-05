Ecolo condamne un rejet que rien ne justifie à ses yeux

(Belga) Ecolo a condamné vendredi dans un communiqué le rejet par le Sénat de la candidature de la députée Zakia Khattabi à la Cour constitutionnelle. À ses yeux, rien ne le justifie: ni les règles légales, ni la qualité, l'expérience et l'attachement de son ex-co-présidente à l'Etat de droit, ni encore le droit du parti à proposer un juge de son choix pour une telle fonction.

Selon les Verts francophones, la députée "n'a pas été jugée sur les qualités de sa candidature et ses motivations" et le débat a "été influencé par la caricature qu'en ont faite le Vlaams Belang et la N-VA à travers une campagne diffamante, mensongère et aux relents xénophobes". Le MR, en annonçant vendredi matin dans la presse son refus de soutenir la candidature de Mme Khattabi, a scellé son sort. Ecolo accuse les libéraux francophones d'avoir créé un "précédent grave". Dans un premier temps, les libéraux ont "entretenu le doute et la confusion sur la légitimité de la candidate des écologistes, et finalement, contribué à la mobilisation à son encontre, participant ainsi à créer un grave précédent et à fragiliser le fonctionnement de notre État de droit" Les relations entre le MR et Ecolo sont notoirement mauvaises depuis la dernière législature et la campagne électorale, alors que les deux partis ont été amenés à gouverner ensemble en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, et devront sans doute se reparler en vue de former un gouvernement fédéral. "C'est un calcul politicien. Le MR a mêlé les enjeux politiques du moment avec le choix d'un juge à la Cour constitutionnelle", a déploré la cheffe de groupe Ecolo, Helène Ryckmans, dans les couloirs du Sénat. "Cela laisse des traces mais nous ne voulons pas faire comme le MR et mélanger les dossiers", a-t-elle ajouté. Les Verts n'ont pas encore décidé qui sera leur prochain candidat, Mme Khattabi ayant annoncé qu'elle poursuivait son mandat parlementaire. "Une chose est sûre: personne ne nous dira qui nous devons présenter", a averti la sénatrice. (Belga)