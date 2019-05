Eddy a disparu à Saint-Gilles: avez-vous vu cet homme?

Avis de recherche diffusé à la demande du Parquet de Bruxelles.

Depuis le 9 mars 2019, Eddy SARNA, un homme âgé de 48 ans et domicilié à Saint-Gilles, ne s’est plus manifesté.

Eddy mesure 1m90 et est de corpulence mince. Il a le crâne rasé et une dentition incomplète.

Il faisait régulièrement la manche dans son quartier situé à proximité de la Barrière de Saint-Gilles.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.