Eddy, un Belge de 55 ans, meurt lors de ses vacances en famille en Turquie: des touristes ont tenté de lui porter secours

Un Belge de 55 ans a perdu la vie alors qu'il était en vacances avec sa compagne et ses trois enfants à Bodrum en Turquie, annoncent des médias turcs locaux, cités notamment par Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad. L'homme, prénommé Eddy, était allé nager dans la baie de Poyraz alors que sa famille profitait d'une sortie en bateau.



Il aurait alors fait un malaise. Des touristes ont constaté qu'il était en train de se noyer, et ont essayé de l'aider. Ils l'ont ramené sur la plage avec l'aide des sauveteurs, qui ont tenté de le ranimer, sans succès. L'homme est décédé alors qu'il était dans l'ambulance qui le transportait à l'hôpital.



Les causes exactes de sa mort ne sont pas encore déterminées. Une autopsie doit avoir lieu.