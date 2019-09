Effondrement d'un viaduc à Gênes - Trois personnes assignées à résidence en lien avec l'écroulement du pont de Gênes

(Belga) Trois personnes liées à la société autoroutière italienne, gestionnaire du pont de Gênes qui s'est écroulé l'an dernier, faisant 43 morts, ont été assignées à résidence, rapportent vendredi les médias italiens.

Ces trois personnes travaillent pour la société Autostrade per l'Italia (Aspi) ou une filiale de celle-ci. Six autres employés, accusés de négligence, font l'objet d'une interdiction provisoire de travailler pour les services publics, selon la Stampa. Ces mesures conservatoires ont été prises dans le cadre d'une investigation sur les causes de l'effondrement du pont Morandi le 14 août 2018. Les enquêteurs cherchent notamment à savoir si la catastrophe aurait pu être évitée. Au total, 80 personnes sont visées par l'enquête, selon les médias italiens. "Le pont Morandi", du nom de l'architecte qui l'a conçu dans les années 1960, a été complètement détruit en juin dernier pour permettre la reconstruction d'une nouvelle infrastructure. Son démantèlement avait nécessité l'évacuation de près de 4.000 riverains. Le nouveau viaduc autoroutier en acier et en béton, dessiné par l'architecte italien Renzo Piano, devrait être ouvert à la circulation en avril 2020. (Belga)