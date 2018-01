Elections communales 2018 - Les juges suppléants de Verviers menacent de ne pas organiser les élections communales

(Belga) Les juges suppléants de Verviers menacent de ne pas organiser les élections communales d'octobre prochain car ils ne sont pas satisfaits de la solution proposée par le ministre Geens en vue du remplacement du juge de Paix, Luc Lerho, qui partira à la retraite le 31 janvier, indique dimanche la RTBF.

Juge de Paix depuis 23 ans, Luc Lerho prendra sa retraite le 31 janvier prochain. Son successeur n'a pas encore été désigné. Dans une réponse à une question parlementaire, le ministre de la Justice, Koen Geens avait indiqué que quatre juges suppléants remplaceraient le juge de Paix durant la procédure de nomination de son successeur. Une solution qui ne satisfait pas la magistrature. "Pour des raisons purement budgétaires, le ministre attend que le départ à la retraite soit effectif avant de publier la place vacante. De ce fait, durant un minimum de six mois, le travail devrait être effectué par des juges suppléants", explique Pierre Henry, bâtonnier de l'ordre des avocats de Verviers, contacté par Belga. Celui-ci précise: "D'ordinaire, les avocats acceptent bénévolement de remplacer des juges en cas de circonstances exceptionnelles mais dans ce cadre, il ne s'agit plus de circonstances exceptionnelles". Cette surcharge de travail, à laquelle devront faire face les juges suppléants devrait provoquer des difficultés pour les justiciables qui pourraient par exemple se voir confrontés à des reports de procès. "La justice étant déjà en souffrance, certains jugent suppléants ont décidé qu'ils consacreraient toute l'énergie disponible à la justice et pas à l'organisation des élections, qui fait également partie de leurs tâches", ajoute le bâtonnier qui assure ne pas vouloir la suppression du système des juges suppléants. Les juges de paix assistés par des juges suppléants sont en effet en charge de l'organisation des élections. Ils assurent entre autres la direction de la procédure de dépouillement et de transmission des résultats. (Belga)