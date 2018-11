Elie a disparu à Molenbeek-Saint-Jean: l'avez-vous vu?

Le mardi 6 novembre 2018 vers 20h00, Elie MODESTE, un homme âgé de 38 ans, a quitté la résidence des "Myrtes" située avenue des Myrtes à Molenbeek-Saint-Jean. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Il est de corpulence forte, a les yeux foncés et les cheveux noirs rasés sur les côtés. Au moment de sa disparition, il portait une veste matelassée bleu foncé avec des lignes sur les manches et l’inscription « NY », un pantalon bleu à poches et des baskets.

Elie a un retard mental et a besoin de soins médicaux.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.