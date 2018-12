Elle avait été séquestrée pendant deux mois, violée et frappée chaque jour: Jessy, son bourreau, condamné par le tribunal de Bruxelles

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, mardi matin, Jessy W. à une peine de 10 ans de prison ainsi qu'à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines (TAP) pendant 5 ans. Jessy W., originaire d'Aiseau-Presles dans le Hainaut, a été reconnu coupable de viols avec menaces et séquestration, coups et blessures et traitements dégradants sur deux jeunes femmes avec qui il avait entretenu une relation amoureuse en 2016 et 2017.





Séquestrée pendant deux mois, violée et frappée chaque jour



Le tribunal a estimé que toutes les préventions étaient établies à charge de Jessy W., mis à part des faits de harcèlement, commis après son arrestation, envers la famille de son ancienne compagne, D. F. Jessy W. avait violé, battu et séquestré une mineure en 2016. Cette dernière avait été découverte dans la cave de l'immeuble de la soeur du prévenu, à Evere, le 10 décembre 2016. Elle y avait vécu pendant deux mois et demi, avec juste un matelas et une couverture. Elle était sous-alimentée et avait été violée et frappée chaque jour de sa détention par le prévenu. Jessy W. avait également agi selon le même modus operandi avec une seconde jeune femme, D. F., en 2017. Il l'avait séquestrée pendant plusieurs mois, là où il vivait avec son père à Aiseau-Presles, exerçant des violences quotidiennes sur celle-ci et abusant sexuellement d'elle.

En octobre 2017, Jessy W. avait emmené D. F. de force avec lui à Lyon. Ils avaient vécu dans la rue et dans des camps de sans-abri là-bas, où la victime a encore été violée, battue et menacée de mort.