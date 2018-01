Elle se fait avoir par une fausse actrice porno américaine et devient arnaqueuse à son tour à Bièvre: "Elle m'a fait faire des choses à la webcam"

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi, une dame poursuivie pour avoir escroqué 13 personnes depuis Bièvre et à l'initiative de personnes basées en Côte d'Ivoire, à une peine de 40 mois de prison avec sursis. Son compagnon qui l'a aidée à plusieurs reprises a écopé de 30 mois avec sursis.





"Elle se faisait passer pour une actrice porno américaine"



La prévenue avait cédé au chantage d'une dame dont elle a fait la connaissance sur internet. "Elle se faisait passer pour une actrice porno américaine. Elle m'a fait faire des choses à la webcam puis a menacé de diffuser cette vidéo si je ne faisais pas ce qu'elle demandait", a-t-elle expliqué.





Le rôle de la prévenue était de se faire passer pour sa mère afin de mettre les personnes ciblées encore plus en confiance



Depuis la Cote d'Ivoire, la fausse actrice contactait des hommes sous divers faux profils et tentait de les séduire pour se faire remettre de l'argent pour différents prétextes: billet d'avion pour venir en Belgique, réparation de véhicule, etc. Le rôle de la prévenue était de se faire passer pour sa mère afin de mettre les personnes ciblées encore plus en confiance. La prévenue recevait ainsi l'argent et le transférait vers la Cote d'Ivoire, en prenant parfois quelques commissions. Treize personnes ont été victimes de ces escroqueries pour des montants allant de 2.000 à 59.000 euros tandis que trois autres ont fait l'objet d'une tentative d'escroquerie. Outre les peines de prison, le tribunal a ordonné la confiscation de 89.000 euros qui correspondraient aux bénéfices enregistrés grâce à ces escroqueries.