Embouteillage MONSTRE sur l'autoroute E42: un camion s'immobilise et perd des dizaines de litres de mazout (photos)

Un camion a brisé son axe de transmission à hauteur d'Heppignies sur l'autoroute E42/A15 ce vendredi vers 8h30. Il s'est immobilisé sur les bandes de droite et centrale, dans le sens Liège-Mons, à hauteur de l'échangeur avec le R3, provoquant de sérieux ralentissements.

Au moment où il s'est cassé, l'axe de transmission du poids lourd a percé le réservoir, laissant s'écouler des dizaines de litres de mazout sur la chaussée. Les automobilistes, qui ne circulaient plus que sur la bande d'arrêt d'urgence et la bande de gauche, ont réparti ce mazout sur plus de 200 mètres.

Une équipe d'intervention spéciale des pompiers est venue sur place avec des produis dégraissants pour nettoyer la chaussée. Elle devrait rester sur place au moins jusqu'en fin de matinée.

A 10h30, on relevait 9 kilomètres de bouchons. Par ailleurs, une collision sans gravité a eu lieu dans les ralentissements.