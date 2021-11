Émeutes à Anderlecht en 2020: le jeune qui a volé l'arme d'un policier condamné à de la prison ferme

La cour d'appel de Bruxelles a condamné jeudi un homme de 20 ans originaire de Molenbeek-Saint-Jean à 30 mois de prison ferme et à 5 ans de privation de ses droits civils et politiques pour sa participation aux émeutes d'Anderlecht le 11 avril 2020, annonce vendredi le parquet général de Bruxelles.

Le 11 avril 2020, des émeutes avaient éclaté à Anderlecht après qu'un jeune homme de 19 ans était décédé lors d'une poursuite policière. Des émeutiers s'étaient alors rassemblés, avaient lancé des pierres vers les policiers, en blessant certains et endommageant des véhicules de police, rappelle le parquet.

Lors de ces émeutes, le prévenu, alors âgé de 19 ans, a volé l'arme de service d'un policier, tiré à plusieurs reprises avec celle-ci dans le quartier de Cureghem et s'est enfui avec l'arme. Celle-ci a été récupérée quelques semaines plus tard. Identifié, arrêté, puis poursuivi en correctionnelle, l'individu avait été condamné en septembre 2020 à 200 heures de travaux d'intérêt général.

Le ministère public a fait appel de ce jugement et a requis une peine ferme de 3 ans d'emprisonnement compte tenu de la gravité des infractions commises, des antécédents judiciaires du prévenu et des nombreuses opportunités que celui-ci a déjà eues dans le passé. La cour a décidé de le condamner à une peine de prison effective de 30 mois. Elle a également ordonné la suspension de ses droits civils et politiques pour une période de 5 ans.