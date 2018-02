Emeutes à Bruxelles - Les débats seront rouverts le 16 mars

(Belga) Le tribunal correctionnel de Bruxelles a décidé de rouvrir le 16 mars les débats concernant les émeutes survenues au mois de novembre. Sept jugements liés aux événements étaient attendus ce vendredi, dont celui concernant le rappeur Benlabel.

Le président du tribunal de première instance, Luc Hennart, estime que les dossiers doivent être examinés de manière globale. Des peines de 24 à 36 mois de prison ont été requises à l'encontre des prévenus, principalement pour rébellion et dégradation. Les faits s'étaient produits aux alentours de la Bourse, dans la foulée de la qualification du Maroc pour la Coupe du Monde. De nouveaux incidents avaient éclaté le 15 novembre place de la Monnaie, à la suite d'un rendez-vous fixé par le Youtubeur Vargasss92, et le 25 novembre dans le quartier Louise, où une manifestation contre l'esclavage avait dégénéré. Au total, dix personnes ont été citées devant le tribunal pour les faits survenus à la Bourse et à Louise. (Belga)