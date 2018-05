Emeutes de l'avenue Louise: un jeune condamné à un an de prison

Un jeune impliqué dans les émeutes survenues dans les quartiers Louise et Matonge à Ixelles le 25 novembre dernier a été condamné vendredi à un an de prison. Un autre prévenu écope quant à lui d'une peine de travail de 300 heures.

Le premier avait jeté un panneau de signalisation sur un commissaire de police et jeté plusieurs projectiles sur un véhicule de police. Le second avait, entre autres, brisé les portes d'entrée d'un magasin de l'avenue Louise et également endommagé un véhicule de police.