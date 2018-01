En cavale depuis 2014, l'une des figures de proue d'une filière de production de drogue MDMA se rend à la police

Arthur N., l'une des figures de proue d'une bande qui, durant plusieurs années, a produit d'importantes quantités de MDMA, s'est livré lundi à la police fédérale d'Asse, indique le parquet fédéral, confirmant ainsi une information de la VRT.





"Most Wanted"



Arthur N. figurait sur la liste "Most Wanted" de la police fédérale et faisait partie des 21 criminels européens les plus recherchés auxquels Europol avait adressé une carte postale à l'été 2017 dans le but de les retrouver.



Les douze membres de la filière de production et de vente de stupéfiants formaient, selon la cour d'appel de Bruxelles, une organisation criminelle avec des ramifications en Belgique, Pologne et Turquie.





Une ferme de Chimay et un laboratoire à Vilvorde



Durant plusieurs années, cette organisation a produit et vendu à grande échelle de la MDMA, un composant servant à la fabrication de l'ecstasy. Elle possédait deux laboratoires, l'un situé dans la chaussée de Louvain à Vilvorde où était produit du PMK, un composant qui entre dans la fabrication de la MDMA.



Une ferme de Chimay abritait le deuxième laboratoire où était fabriqué le PMK. Lors du démantèlement de la bande en août 2013, la police avait découvert dans cette ferme près de deux tonnes de MDMA, la plus grosse saisie jamais opérée en Europe de l'Ouest de ce type de stupéfiant.





Arthur N. était en cavale



En l'espace d'une année, la bande avait produit de la MDMA pouvant servir à la fabrication de 76 à 117 millions de pilules d'ecstasy. En novembre 2014, douze suspects avaient été condamnés à des peines de prison allant de 1 à 15 ans. Arthur N. n'était pas présent à ce procès puisqu'il était en cavale mais y était représenté par ses avocats.