En cavale, Ragnar se promène en plein Bruxelles et fait le buzz sur TikTok: "Je me sens ridicule à vivre ce genre de vie"

Un détenu au lourd passé judiciaire et qui ne serait pas rentré en prison après un congé pénitentiaire partage son expérience sur le réseau social TikTok. Au point d'attirer des milliers de spectateurs autour de ses vidéos. L'individu se fait appeler Ragnar et affirme vouloir éviter à d'autres personnes de choisir la même vie que lui.

L'homme se promène tranquillement et sans se cacher dans les rues de Bruxelles. Celui qui se surnomme Ragnar serait pourtant en cavale depuis presque un an. Il n’a pas réintégré sa prison en mars dernier après un congé pénitentiaire et serait selon nos sources signalé à la police.

Aujourd’hui il semble pourtant particulièrement détendu. "La vie appartient à tous ceux qui ont envie de se balader tranquillement. C'est une question d'attitude", confie l'individu alors que nous le suivons dans la rue.

Depuis une vingtaine de jours, "Ragnar le fuyard", comme il s'appelle, enchaine les séquences sur le réseau social TikTok. Une vidéo a par exemple été vue 79.000 fois. "Voici quelques astuces pour rester en cavale le plus longtemps possible", déclare-t-il dans l'un de ses contenus publier.



Il a également annoncé que sa cavale touchait à sa fin. "Si tout va bien, début de la semaine prochaine, je me rendrai moi-même dans un commissariat avec mon sac de sport pour retourner en prison", affirme-t-il dans une vidéo.

Ce TikTok est surtout fait pour montrer aux autres qui ont l'intention d'avoir ce même type de vie, d'abandonner tout de suite

Malgré son lourd casier judiciaire, Ragnar veut faire passer un message qui va dans le bon sens. "J'ai 35 ans. À 35 ans, commencer à courir pour essayer d'éviter la police, moi je trouve ça ridicule. Moi je me sens ridicule à vivre ce genre de vie. C'est pour ça que j'ai fait ce TikTok. Ce TikTok est surtout fait pour montrer aux autres qui ont l'intention d'avoir ce même type de vie, d'abandonner tout de suite. C'est la meilleure des choses à faire. Payer sa dette et reprendre une vie de citoyen traditionnelle. Il n'y a rien de mieux", nous confie Ragnar Ledog.

Une situation qui n'est pas unique

Décider de conserver un peu de liberté et ne pas retourner à la prison après un congé: cette situation n’est pas unique. "Ils sont signalés évadés et ils sont officiellement, de manière assez vuglaire, en cavale. Ce qui n'implique pas forcément une évasion extraordinaire. Et ils sont recherchés par les services de police sans que le parquet lance forcément la cavalerie derrière tous ces gens-là", précise Jonathan De Taye, avocat pénaliste.

C'est un truc qui va m'aider à avancer, ça c'est sûr et certain

Ce qui sort de l’ordinaire, c’est la communication de Ragnar Ledog sur les réseaux et le buzz qu’il provoque. "J'ai attiré de vrais sentiments venant des gens et je les remercie. Je ne les remercierai jamais assez. Pour te dire, je pars en prison avec ça en souvenir. C'est un truc qui va m'aider à avancer, ça c'est sûr et certain", affirme Ragnar Ledog.

Condamné en tout à 10 ans de prison notamment pour des vols avec violence, lorsqu’il retournera en prison il lui restera deux années à purger.

Contacté par nos soins, le parquet de Bruxelles ne souhaite pas faire de commentaire sur cette situation.