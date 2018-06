En déchéance de permis, il tue sa petite amie et son bébé lors d'un dépassement à Beaumont: la peine est tombée

Le tribunal de police de Charleroi a rendu son jugement, lundi matin, dans un dossier d'accident doublement mortel survenu en octobre 2016 à Solre-Saint-Géry (Beaumont). Roulant sans permis et à vive allure, le prévenu avait percuté un camion, tuant sa compagne et son bébé de trois mois. Il écope de trois ans et six mois de prison ferme et de sept ans de déchéance du permis de conduire.





Rappel des faits



Le 13 octobre 2016, Nathanaël S. avait pris le volant alors qu'il était en déchéance du permis de conduire pour trois mois à la suite d'une condamnation du tribunal de police. Accompagné de sa petite amie, Caroline M. et de leur petite fille de trois mois, Giulia, le conducteur avait effectué une manoeuvre hasardeuse de dépassement, franchissant une ligne blanche sur la Nationale 53 à Solre-Saint-Géry. Il avait alors percuté un poids lourd qui arrivait en sens inverse. Ejecté de l'habitacle, il est le seul occupant de la voiture à avoir survécu au crash.





Il a menacé des proches des victimes



Poursuivi pour homicides involontaires par défaut de prévoyance ou de précaution et pour diverses infractions au code de la route, Nathanaël S. a sollicité une peine de travail, là où le parquet a requis une peine sévère, sans la quantifier.



Les parties civiles ont rappelé qu'un autre procès les opposait au prévenu devant le tribunal correctionnel, qui l'a d'ailleurs condamné à 22 mois de prison pour des faits de menaces à l'égard des proches des victimes.





Des faits "inadmissibles"



Ce lundi, le tribunal de police a relevé le caractère inadmissible des faits et le comportement irrespectueux du prévenu, qui écope de 3 ans de prison ferme et 5 ans d'interdiction du droit de conduire pour le double homicide involontaire. Il est également condamné à 6 mois de prison ferme et 2 ans d'interdiction pour les autres infractions au code de la route.



La juge reçoit en outre les demandes des parties civiles.